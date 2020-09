Gazzetta, caso Suarez, ripartono le indagini della Procura di Perugia: ecco le ipotesi di reato

La sospensione delle indagini sull’esame di italiano di Luis Suarez non durerà a lungo: all’inizio della prossima settimana, probabilmente già domani, alla Procura di Perugia si terrà un vertice investigativo per programmare e proseguire l’indagine. Questa volta, però, dopo lo stop arrivato dal procuratore capo Raffaele Cantone gli accertamenti dovranno svolgersi in modo da «garantire la doverosa riservatezza», dopo le numerose fughe di notizie e pubblicazioni del contenuto delle intercettazioni.

L’intenzione è quella di definire un quadro completo entro la metà della prossima settimana. L’inchiesta ieri ha vissuto una giornata di pausa. Per disposizione dello stesso Cantone non è stato svolto alcun atto istruttorio. Le domande sul tavolo degli inquirenti sull’esame sostenuto dal giocatore uruguaiano all’Università per Stranieri di Perugia sono chiare: c’è stata corruzione e ci sono dei corruttori? Le ipotesi di reato dell’accusa vanno dal falso ideologico alla rivelazione di segreto d’ufficio, al concorso in corruzione. I prossimi passi saranno l’analisi del contenuto di cellulari, pc e altri strumenti informatici e le audizioni di altre persone informate dei fatti, fra cui potrebbe esserci lo stesso Luis Suarez. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

