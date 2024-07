Gazzetta: “Cagliari su Nzola ma l’ingaggio e la richiesta della Fiorentina sono un ostacolo”

La Fiorentina vuole un altro attaccante, ma prima deve risolvere quella che è la questione Nzola. L’ex Spezia infatti, non sembra rientrare nei piani di Palladino, ma Pradè deve trovare una destinazione adeguata. Il suo possibile arrivo di Lorenzo Lucca dipenderà molto dalla cessione del pupillo di Italiano.

Su Nzola c’è il Cagliari, ma cosa frena la trattativa? Innanzitutto la cifra richiesta dalla Fiorentina che si avvicina ai 10 milioni. Inoltre, anche l’ingaggio del giocatore non rientrerebbe nei piani del club sardo. Per questo, servirà trovare un’altra soluzione per la cessione dell’attaccante. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.