Gazzetta: “Bove, altre 24 ore in terapia intensiva poi in cardiologia. Da capire le cause dell’arresto”

Esclusi altri problemi, verrà monitorato solo il cuore

Bove fortunatamente sta bene ed è cosciente, addirittura avrebbe già chiesto informazioni su come avrebbe potuto vedere Atalanta-Roma e avrebbe detto un eloquente: 'voglio giocà'. Tuttavia, quest'oggi dovrebbe comunque rimanere nel reparto di terapia intensiva poi, se verranno confermati i miglioramenti, sarà spostato nel reparto di Cardiologia.

Quel che è certo è che al momento verrà monitorato solo il cuore; esclusi qualsiasi problemi di natura neurologica. Si cercheranno di capire i motivi che hanno portato all'attacco cardiaco sul terreno di gioco del Franchi e alla così detta 'torsione di punta'. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/castellacci-su-bove-ce-stata-unaritmia-cardiaca-impossibile-prevedere-se-potra-tornare-a-giocare/279265/