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Gazzetta: “Bove, altre 24 ore in terapia intensiva poi in cardiologia. Da capire le cause dell’arresto”

Esclusi altri problemi, verrà monitorato solo il cuore

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 dicembre 2024 08:52
Gazzetta: “Bove, altre 24 ore in terapia intensiva poi in cardiologia. Da capire le cause dell’arresto” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Bove fortunatamente sta bene ed è cosciente, addirittura avrebbe già chiesto informazioni su come avrebbe potuto vedere Atalanta-Roma e avrebbe detto un eloquente: 'voglio giocà'. Tuttavia, quest'oggi dovrebbe comunque rimanere nel reparto di terapia intensiva poi, se verranno confermati i miglioramenti, sarà spostato nel reparto di Cardiologia.

Quel che è certo è che al momento verrà monitorato solo il cuore; esclusi qualsiasi problemi di natura neurologica. Si cercheranno di capire i motivi che hanno portato all'attacco cardiaco sul terreno di gioco del Franchi e alla così detta 'torsione di punta'. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/castellacci-su-bove-ce-stata-unaritmia-cardiaca-impossibile-prevedere-se-potra-tornare-a-giocare/279265/

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