Gazzetta: “Bologna, offerta da 8 milioni per Gudmundsson. La Fiorentina ne chiede 12, il giocatore frena”

L’islandese non sembra intenzionato a lasciare Firenze

Il Bologna fa sul serio per Albert Gudmundsson e avrebbe presentato alla Fiorentina un’offerta da 8 milioni di euro. La richiesta del club viola, però, è più alta: servono 12 milioni per lasciar partire l’attaccante islandese.



Il vero nodo della trattativa, tuttavia, è rappresentato dalla volontà del giocatore. Al momento Gudmundsson non sembra intenzionato a lasciare Firenze per trasferirsi in rossoblù e, senza il suo via libera, l’operazione rischia di non decollare.



Il Bologna considera l’islandese una possibile alternativa a Rowe, ma deve fare i conti anche con la situazione della Lista Over. Dopo l’arrivo di Theate, infatti, gli slot a disposizione sono già esauriti. Per poter inserire un altro giocatore over 23 sarebbe quindi necessario liberare un posto: il principale indiziato a lasciare il club è Casale. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.