Gazzetta, Berardi, la Fiorentina sta mettendo a dura prova il suo amore nei confronti del Sassuolo

Il Sassuolo arrivato in difesa per i suoi attaccanti. E’ la storia delle ultime ore di mercato della saura neroverde che ha stoppato nell’ordine le partenze prima di Berardi e poi di Scamacca. Iniziando da Berardi una vera e propria bandiera del Sassuolo, capace di costruire la sua vita calcistica in Emilia. E negli ultimi giorni le mosse della Fiorentina così incisive da mettere a dura prova questa sopra di amore tecnico nella provincia più rampante del calcio italiano. Il patron viola Commisso si era messo in testa di forzare la mano per l’attaccante della nazionale azzurra. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

