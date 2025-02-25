Gazzetta bacchetta Zaniolo: “È stato fortemente voluto ma non dà un contributo importante”

Venerdì un'altra grande occasione per Zaniolo

Il problema è che Kean fino a questo momento si è dimostrato assolutamente insostituibile. Solo Dodò e Ranieri, difensori, hanno avuto maggior minutaggio di lui tra i giocatori di movimento. In campionato l'ex attaccante della Juventus ha segnato 15 gol, ai quali si aggiungono quello in coppa Italia e i tre in Conference. Nella classifica di chi ha tirato di più nello specchio è primo a quota 34 insieme al laziale Castellanos con 61 tiri tentati.

Tra coloro che «operano» dalle sue parti, si segnalano i quattro gol di Lucas Beltran, candidato ad essere il suo sostituto e i quattro di Albert Gudmundsson che, però, causa nuovo infortunio, mancherà a lungo, per trovare nuovi bomber bisogna ansare indietro e scovare i centrocampisti Adli, ancora infortunato, e Cataldi che stanno a quota tre.

Domani Palladino, nella consueta conferenza stampa a due giorni dal match, spiegherà come è la situazione, ma le indiscrezioni arrivate ieri dal Viola Park parlano di grande pessimismo sul recupero del centravanti della Nazionale. Un guaio serio perché Palladino non ha un'altra punta centrale e sarà costretto ad adattare Beltran e Zaniolo che ha fortemente voluto nel mercato di riparazione ma che non riesce a dare un contributo fondamentale. Venerdì la grande occasione per entrambi, se Moise sarà costretto a guardarla dalla tribuna del Franchi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.