Gazzetta bacchetta Nico: “È irriconoscibile dopo l’infortunio, è fuori forma. Domani servono garanzie”

Nico è fuori forma, ma è il più qualitativo della rosa. Quindi Italiano nelle prossime gare se ne deve privare? Senza Nico probabilmente la Fiorentina non sarebbe in Conference visto che l’argentino ha trascinato i viola sia nei playoff col Rapid Vienna che nella fase a gironi. Quello che sta vivendo ad oggi è un periodo di appannamento e dopo l’infortunio a Budapest con il Ferencvaros è irriconoscibile.

Adesso tutti si aspettano di rivedere la vecchia versione di Nico Gonzalez, anche perché ora ci sono delle riflessione su di lui per il presente e per il futuro. In estate probabilmente torneranno all’assalto i club di Premier League, ma adesso c’è soltanto la Fiorentina e la voglia di alzare un trofeo. Se starà bene, se darà garanzie sarà in campo anche domani dall’inizio, altrimenti entrerà in corsa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.