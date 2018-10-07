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Gazzetta: "Ansia da gol per Simeone", ma Pioli lo tranquillizza in conferenza stampa...

Protagonista delle pagine dedicate alla Fiorentina de La Gazzetta dello Sport è Simeone.Pioli lo tranquillizza in conferenza stampa: "A Simeone chiedo sempre di non cambiare il suo modo di giocare seg...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 ottobre 2018 09:33
Gazzetta: "Ansia da gol per Simeone", ma Pioli lo tranquillizza in conferenza stampa... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
Rassegna Stampa
Simeone
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Protagonista delle pagine dedicate alla Fiorentina de La Gazzetta dello Sport è Simeone.Pioli lo tranquillizza in conferenza stampa: "A Simeone chiedo sempre di non cambiare il suo modo di giocare seguendo le proprie caratteristiche. Ha generosità e movimenti, continui così, non lo giudicherò mai in base ai gol. Non deve diventare motivo di nervosismo. Lui è intelligente e per fortuna lo sa". Non sarà giudicato per i gol, ma Simeone resta un attaccante  e il compito principale degli attaccanti è uno... oggi pomeriggio contro la Lazio.

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