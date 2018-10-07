Gazzetta: "Ansia da gol per Simeone", ma Pioli lo tranquillizza in conferenza stampa...

Protagonista delle pagine dedicate alla Fiorentina de La Gazzetta dello Sport è Simeone.Pioli lo tranquillizza in conferenza stampa: "A Simeone chiedo sempre di non cambiare il suo modo di giocare seg...

Protagonista delle pagine dedicate alla Fiorentina de La Gazzetta dello Sport è Simeone.Pioli lo tranquillizza in conferenza stampa: "A Simeone chiedo sempre di non cambiare il suo modo di giocare seguendo le proprie caratteristiche. Ha generosità e movimenti, continui così, non lo giudicherò mai in base ai gol. Non deve diventare motivo di nervosismo. Lui è intelligente e per fortuna lo sa". Non sarà giudicato per i gol, ma Simeone resta un attaccante e il compito principale degli attaccanti è uno... oggi pomeriggio contro la Lazio.