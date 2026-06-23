Gazzetta annuncia: "Malagò ha scelto Maldini: sarà il nuovo dt della Nazionale"

Il nuovo presidente federale ha fretta

Malagò, il nuovo presidente federale ha fretta avrebbe già individuato almeno la seconda figura, quella del responsabile del progetto Italia a 360° e che avrà la responsabilità – oltre alle competenze – per proporre in Consiglio Federale il suo candidato per la panchina della Nazionale.

Malagò ha scelto Paolo Maldini per farne il punto di riferimento a Coverciano e per far cadere la scelta sull'allenatore che dovrà provare a risollevarci dalle tre brucianti delusioni di altrettanti Mondiali mancati e di un Europeo, quello del 2024, non giocato all'altezza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.