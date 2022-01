Gazzetta annuncia: “Kokorin sarà venduto dalla Fiorentina al primo offerente che si farà avanti”

Come scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, in casa Fiorentina la priorità in questo momento è cedere un paio di elementi. Con l’arrivo di Piatek, Vlahovic non è più solo davanti e Kokorin andrà al migliore (anzi al primo) offerente. I viola vorrebbero mandare a giocare Amrabat in prestito. Rapporti buoni fra le parti, una soluzione comune verrà trovata.

