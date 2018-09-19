Gazzetta: ancora nelle mani di Dragowski. Lafont recupera, il polacco si confermerà?
La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma sul fatto che anche stasera, a Genova, la Fiorentina sarà nelle mani di Dragowski tra i pali. Lafont viaggia veloce verso il recupero, ma siederà in...
A cura di Redazione Labaroviola
19 settembre 2018 09:08
La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma sul fatto che anche stasera, a Genova, la Fiorentina sarà nelle mani di Dragowski tra i pali. Lafont viaggia veloce verso il recupero, ma siederà in panchina, per non rischiare nulla. Riuscirà il polacco a confermare la buona gara disputata contro il Napoli?