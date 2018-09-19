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Gazzetta: ancora nelle mani di Dragowski. Lafont recupera, il polacco si confermerà?

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma sul fatto che anche stasera, a Genova, la Fiorentina sarà nelle mani di Dragowski tra i pali. Lafont viaggia veloce verso il recupero, ma siederà in...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 settembre 2018 09:08
Gazzetta: ancora nelle mani di Dragowski. Lafont recupera, il polacco si confermerà? - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dragowski
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dragowski
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La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma sul fatto che anche stasera, a Genova, la Fiorentina sarà nelle mani di Dragowski tra i pali. Lafont viaggia veloce verso il recupero, ma siederà in panchina, per non rischiare nulla. Riuscirà il polacco a confermare la buona gara disputata contro il Napoli?

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