Gazzetta, Amrabat non ha mai giocato dal 1′ con Italiano: paga la conferma di Pulgar e l’arrivo di Torreira

La nuova vita di Amrabat. Da titolare insostituibile a riserva di lusso, in attesa della prima chiamata. Tra i pregi l’atteggiamento in questo inizio di stagione: pur essendo tra i pochissimi a non aver avuto una chance dal primo minuto nelle ampie rotazioni di Italiano, il marocchino è sempre entrato in causa a partita in corso con le giuste motivazioni.

La conferma di Pulgar e l’arrivo di Torreira avevano fatto pensare ad una cessione, magari in prestito con diritto. I viola stanno provando a non depauperare un asset pagato a caro prezzo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

