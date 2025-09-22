Gazzetta a gamba tesa: “Pioli non ha ancora deciso cosa fare ma il 4-4-2 non è indicato per gli interpreti”

Il Como ha l’identità che la Fiorentina nemmeno si sogna. Il lavoro di Stefano Pioli è iniziato da poco, ma ormai non pochissimo e l’impressione è che il tecnico non abbia ancora capito o deciso cosa fare, forse perché l’organico offre tante opzioni ma quasi tutte di secondo piano. Il quarto modulo in quattro partite è un discreto ritratto della confusione. Sembra che il tecnico cambi per trovare come per magia la soluzione migliore.

Il 4-4-2 di ieri non è indicato per le caratteristiche degli interpreti e perché è stato svolto solo in fase difensiva. Non c’è stata una sovrapposizione sulle fasce, non c’è stata nessuna combinazione tra Piccoli e Kean, che rimpiange la beata solitudine dello scorso anno, quando gli arrivavano tanti palloni che lui spesso tramutava in gol.

Adesso il centravanti della Nazionale è ancora a secco. La squadra non lo supporta, lui si impegna ma va a sbattere contro gli avversari. Il 4-4-2 è servito per pressare con energia in avvio, coprendo uomo su uomo Sergi Roberto, Perrone e Nico Paz, e per stoppare i tagli degli esterni. Ma dopo venti minuti la benzina è finita e il destino ha fornito un assist a Pioli: l’infortunio di Lamptey avrebbe potuto consigliare un cambio tattico e invece il tecnico viola ha inserito il giovane Fortini che è andato in difficoltà molto presto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.