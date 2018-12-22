Gattuso: "Montolivo non ha minuti, la Fiorentina ha vinto con un tiro in porta. Merivamo di più.."

Le parole di Gennaro Gattuso su Sky al termine di Milan-Fiorentina Montolivo: “Mauri ha fatto una buona partita, in questo momento non ha minutaggio

Le parole di Gennaro Gattuso su Sky al termine di Milan-Fiorentina

Montolivo: “Mauri ha fatto una buona partita, in questo momento non ha minutaggio, le scelte le faccio sotto questo aspetto. Un giocatore, per metterlo in campo, mi deve piacere in questo momento altri sono più avanti di lui. Se oggi il problema della partita è Montolivo che non ha giocato siamo fuori strada

I gol che non arrivano: “Oggi ci siamo dovuti inventare il centrocampo, possiamo sviluppare sicuramente meglio: a campo aperto abbiamo sbagliato troppo, se hai 4/5 occasioni a campo aperto le devi sviluppare meglio”.

Fiorentina: "E' un momento complicato, eravamo in emergenza. Abbiamo giocato bene e il gol l'abbiamo preso dall'unico tiro in porta subito, ma la squadra può fare meglio, ora sta attraversando un momento negativo. Problema del gol? Bisogna anche arrivarci. Oggi il centrocampo ce lo siamo inventato, in generale possiamo sviluppare le azioni sicuramente meglio.