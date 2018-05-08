Gattuso: “La finale di Coppa Italia deve essere la nostra Coppa del Mondo. La Juve...”

Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso nella conferenza stampa prima della finale di Coppa Italia tra Milan e Juventus, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:“Per noi questa partita vale come la Copp...

Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso nella conferenza stampa prima della finale di Coppa Italia tra Milan e Juventus, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Per noi questa partita vale come la Coppa del Mondo , non dobbiamo concedere niente alla Juventus e dobbiamo giocare senza paura senza “il braccino” sono questi i due modi per batterli: sono fortissimi ma anche loro hanno qualche difetto”.

Ricordiamo che l’esito della Finale riguarda anche l’eventuale qualificazione della Fiorentina all’Europa League (LEGGI QUI)