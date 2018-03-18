Gattuso: "Kalinic? Se non ti impegni con me non vai d'accordo. Chi si allena male sta a casa"

Gennaro Gattuso ha parlato dell'apporto dell'ex viola Nikola Kalinic alla causa rossonera. Ecco le sue dichiarazioni a Gazzetta.it: “Domani è un altro giorno, io non porto rancore. Le regole sono ugua...

A cura di Redazione Labaroviola 18 marzo 2018 19:47

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