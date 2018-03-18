Gattuso: "Kalinic? Se non ti impegni con me non vai d'accordo. Chi si allena male sta a casa"
Gennaro Gattuso ha parlato dell'apporto dell'ex viola Nikola Kalinic alla causa rossonera. Ecco le sue dichiarazioni a Gazzetta.it: “Domani è un altro giorno, io non porto rancore. Le regole sono ugua...
Gennaro Gattuso ha parlato dell'apporto dell'ex viola Nikola Kalinic alla causa rossonera. Ecco le sue dichiarazioni a Gazzetta.it: “Domani è un altro giorno, io non porto rancore. Le regole sono uguali per tutti, i ragazzi sanno che hanno a disposizione il mio cuore ma durante gli allenamenti voglio vedere grande voglia. Se non la vedo con me non si va d’accordo. Non rompo le scatole in niente ma sul campo voglio grande impegno: chi non si allena bene resta a casa. Ma è tutto passato, domani è un altro giorno, in questo momento mi servono tutti”.