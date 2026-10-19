Gattuso: "Dopo 5 giorni mi sono dimesso dalla Fiorentina, si fanno scelte sbagliate in carriera"
Il tecnico biancoceleste è tornato sulle sue dimissioni a Firenze
In un'intervista concessa ai microfoni di Sky Sport, il tecnico ripercorre le tappe fondamentali del proprio percorso in panchina, affrontando con consueta schiettezza le decisioni più discusse e i passaggi chiave della sua evoluzione professionale.
"Strade complicate? Chissenefrega, la vita è una sola"
Gattuso non rinnega l'audacia che ha spesso caratterizzato la sua carriera da allenatore, rivendicando con orgoglio la volontà di essersi messo in gioco anche in contesti complessi:
“Consapevole di aver preso decisioni al limite, ma fatemelo dire: chissenefrega. Abbiamo una sola vita a disposizione”, ha affermato con la consueta schiettezza, sottolineando l'importanza di seguire il proprio istinto senza condizionamenti.
Il capitolo viola: "A Firenze un errore, ma dai passi falsi si cresce"
Tra i momenti analizzati non manca una parentesi su uno degli episodi più singolari della sua carriera: la brevissima avventura sulla panchina della Fiorentina, conclusasi con l'addio ancora prima di iniziare la stagione:
“Lungo il cammino qualche sbaglio l'ho commesso anch'io. Lasciare Firenze dopo appena cinque giorni è stato uno di questi. Ma il tempo passa, si matura e si impara dagli errori”.
"Nessun rimpianto: ogni esperienza mi ha formato"
Nonostante le difficoltà e le decisioni repentine, il bilancio finale resta ampiamente positivo. L'allenatore rivendica ogni singola scelta come tassello fondamentale del proprio bagaglio umano e tecnico:
“Tornassi indietro rifarei esattamente le stesse cose, perché ogni singola tappa è servita a modellarmi nel professionista che sono oggi”.