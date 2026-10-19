Gattuso: "Dopo 5 giorni mi sono dimesso dalla Fiorentina, si fanno scelte sbagliate in carriera"

In un'intervista concessa ai microfoni di Sky Sport, il tecnico ripercorre le tappe fondamentali del proprio percorso in panchina, affrontando con consueta schiettezza le decisioni più discusse e i passaggi chiave della sua evoluzione professionale.

Gattuso non rinnega l'audacia che ha spesso caratterizzato la sua carriera da allenatore, rivendicando con orgoglio la volontà di essersi messo in gioco anche in contesti complessi:

“Consapevole di aver preso decisioni al limite, ma fatemelo dire: chissenefrega. Abbiamo una sola vita a disposizione”, ha affermato con la consueta schiettezza, sottolineando l'importanza di seguire il proprio istinto senza condizionamenti.

Tra i momenti analizzati non manca una parentesi su uno degli episodi più singolari della sua carriera: la brevissima avventura sulla panchina della Fiorentina, conclusasi con l'addio ancora prima di iniziare la stagione:

“Lungo il cammino qualche sbaglio l'ho commesso anch'io. Lasciare Firenze dopo appena cinque giorni è stato uno di questi. Ma il tempo passa, si matura e si impara dagli errori”.

Nonostante le difficoltà e le decisioni repentine, il bilancio finale resta ampiamente positivo. L'allenatore rivendica ogni singola scelta come tassello fondamentale del proprio bagaglio umano e tecnico:

“Tornassi indietro rifarei esattamente le stesse cose, perché ogni singola tappa è servita a modellarmi nel professionista che sono oggi”.