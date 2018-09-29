Gasperini: "Viola in condizione, è un buon test. Ilicic in difficoltà, Masiello.."

Prima di Fiorentina-Atalanta ha parlato il tecnico bergamasco Giampiero Gasperini. Queste le sue parole: "La Fiorentina ha fatto molte reti..

Prima di Fiorentina-Atalanta ha parlato il tecnico bergamasco Giampiero Gasperini. Queste le sue parole: "La Fiorentina ha fatto molte reti finora, è in condizione, i risultati si vedono. Noi veniamo da due buone prove, con Milan e Torino, siamo in crescita di condizione e questo ci consente di guardare a Firenze come un test importante. Masiello e Reca non convocati, per Ilicic stiamo adottando una preparazione diversa, è ancora in difficoltà".