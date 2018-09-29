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Gasperini: "Viola in condizione, è un buon test. Ilicic in difficoltà, Masiello.."

Prima di Fiorentina-Atalanta ha parlato il tecnico bergamasco Giampiero Gasperini. Queste le sue parole: "La Fiorentina ha fatto molte reti..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 settembre 2018 16:18
Gasperini: "Viola in condizione, è un buon test. Ilicic in difficoltà, Masiello.." - Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
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Prima di Fiorentina-Atalanta ha parlato il tecnico bergamasco Giampiero Gasperini. Queste le sue parole: "La Fiorentina ha fatto molte reti finora, è in condizione, i risultati si vedono. Noi veniamo da due buone prove, con Milan e Torino, siamo in crescita di condizione e questo ci consente di guardare a Firenze come un test importante. Masiello e Reca non convocati, per Ilicic stiamo adottando una preparazione diversa, è ancora in difficoltà".

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