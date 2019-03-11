Gasperini querelato dalla Sampdoria. Adesso rischia anche una pesante squalifica

Ha lasciato strascichi ciò che è accaduto durante il match tra Sampdoria e Atalanta, poi terminato 1-2. Nel momento in cui s’ apprestava a raggiungere gli spogliatoi a causa di un’ espulsione per prot...

Ha lasciato strascichi ciò che è accaduto durante il match tra Sampdoria e Atalanta, poi terminato 1-2. Nel momento in cui s’ apprestava a raggiungere gli spogliatoi a causa di un’ espulsione per proteste, Gasperini,ha spinto il segretario della Sampdoria Massimo Ienca e per tale motivo rischia una pesante squalifica. Il suo destino è nelle mani della Procura Federale, che indagherà a riguardo già a partire da domani.

Non è ancora ben chiara la dinamica dell’ accaduto, ma secondo alcune testimonianze Ienca sarebbe finito a terra a causa della manata ricevuta. Maggior chiarezza sarà fatta soltanto in seguito e anche la parola dell’assistente Posado, spettatore della scena, avrà un peso determinante.

Ed i guai non finiscono qui, Ienca con l'ausilio della Samp ha già annunciato che presenterà una querela nei confronti del tecnico. Dopo aver rischiato grosso anche con la Fiorentina Gasp ha finalmente trovato pane per i suoi denti