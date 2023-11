Gasperini piange a non allunga sulla Fiorentina, Mazzarri fa festa a Bergamo. Atalanta-Napoli è 1-2

Torna Walter Mazzarri e rianima il Napoli. E’ buona, ottima la prima dell’allenatore di San Vincenzo, per la seconda volta sulla panchina azzurra. A Bergamo, contro l’Atalanta, Kvaratskhelia ed Elmas firmano il 2-1. Agli orobici non basta la rete di Lookman in apertura di secondo tempo. I partenopei tornano a vincere e mandano un messaggio al campionato.

Fin dai primi minuti di gioco il Napoli prova a fare la partita. Dopo una fase di studio, gli azzurri tengono alta l’aggressività, con la linea di difesa altissima e una forte riaggressione una volta persa palla. Tuttavia le azioni da gol non arrivano. Fino al 34′, quando Rrahmani di testa batte Carnesecchi su un bel cross di Raspadori e corre ad esultare. Dopo un check con il VAR, però, l’arbitro Mariani cancella la gioia dei partenopei: fuorigioco del centrale kosovaro, si resta sullo 0-0.

Poco prima l’Atalanta aveva perso Zappacosta, dopo uno scontro con Anguissa. Dopo l’infortunio dell’esterno, Gasperini manda in campo Hateboer al suo posto. Ma la tegola più grossa cade sulla testa di Mazzarri: al 36′ Olivera scivola, da solo, e si fa male al ginocchio. Un infortunio che, a guardare la faccia dell’uruguaiano, non è di poco conto. L’ex Getafe lascia il campo in barella e in lacrime. Al suo posto dentro Juan Jesus, un centrale che dovrà adattarsi visto che Mario Rui è ai box.Kvara fa ancora male all’Atalanta

Nonostante il ko di Olivera, il Napoli continua a farsi preferire e a qualche minuto dall’intervallo passa in vantaggio.

Raspadori viene fuori a legare il gioco, Kvaratskhelia si butta alle sue spalle e sfrutta un cross di Di Lorenzo: incornata vincente del georgiano, scattato sul filo del fuorigioco, davanti a Scalvini, per siglare l’1-0. Secondo gol del georgiano ai nerazzurri, dopo quello straordinario dello scorso anno, il più bello della scorsa Serie A. Nel recupero il Napoli va a un passo dal raddoppio, ma Carnesecchi salva la Dea: all’intervallo è 0-1.

Meno di otto minuti del secondo tempo e l’Atalanta trova il pareggio: De Ketelaere allarga sulla destra per Hateboer, cross in area per Lookman e colpo di testa vincente che non lascia scampo a Gollini. Un gol che riaccende la Dea, che da questo momento comincia afare la partita. Pasalic ci prova da fuori, Scalvini manca di un soffio l’appuntamento con la rete del vantaggio grazie a un grande intervento di Natan e, in generale, un Napoli che non riesce più a giocare grazie all’atteggiamento dei nerazzurri.

Mazzarri allora decide di cambiare qualcosa e mette dentro Elmas al posto di Politano e Osimhen (al rientro dall’infortunio dopo aver saltato sei partite) al posto di Raspadori. Sostituzioni azzeccatissime, visto che a poco più di dieci minuti dalla fine sono proprio loro due a confezionare il 2-1, con la complicità di Carnesecchi che sbaglia in impostazione: il nigeriano in scivolata anticipa un difensore e rifinisce per l’ex Fenerbahce, che a tu per tu col portiere apre il piattone e trova l’angolino. E’ la rete decisiva, perché poi l’Atalanta non si rende più pericolosa e il Napoli gestisce il vantaggio fino al triplice fischio. Lo riporta TMW

