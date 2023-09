Gasperini in conferenza attacca giornalista: “Come ti permetti a fare domande? Non ti presentare nemmeno”

Non è raro vedere Gian Piero Gasperini perdere la pazienza contro qualcuno. E non è necessario che l’Atalanta perda una partita: può accadere benissimo anche dopo una vittoria.

Qualche giorno fa, il tecnico nerazzurro aveva definito il presidente della Fiorentina Rocco Commisso “un maleducato”, uno che “quando apre bocca è come scoperchiare un tombino”. E domenica pomeriggio, dopo la gara vinta per 2-0 dall’Atalanta sul Cagliari, si è ripetuto.

Questa volta nel mirino è finito un giornalista, presente nella sala stampa del Gewiss Stadium di Bergamo per seguire la conferenza post partita di Gasperini. Una conferenza che, a un certo punto, ha assunto toni accesi.

Il giornalista in questione ha provato a prendere la parola, ma Gasperini lo ha immediatamente zittito, impedendogli di porre qualsiasi domanda.

La motivazione? Il tecnico atalantino non ha gradito un articolo scritto su di lui nei giorni scorsi. E lo ha fatto capire in maniera piuttosto chiara ed eloquente.

“No, grazie. Tu non puoi fare domande – si è infuriato Gasperini – Con l’articolo che hai fatto su di me, lascia stare. Come ti presenti ancora qua? Manda qualcun altro, o sennò scrivi quello che vuoi”.

Quindi, il tono di voce del Gasp si è fatto ancor più alto.

“Non ti presentare neanche! Hai scritto un articolo vergognoso, quindi non fare domande a me, falle a chi vuoi e scrivi quello che vuoi. Vergognati di quello che hai scritto.

Troppo comodo così. Ma che faccia hai? Ma che faccia hai? Ma come ti presenti da me? Ma come ti presenti? Scrivi, fai quello che vuoi”.

Lo sfogo di Gasperini, come detto, è arrivato al termine di una partita che l’Atalanta ha per larghi tratti ben giocato e, soprattutto, ha vinto per 2-0 contro il Cagliari. Lookman a segno nel primo tempo, Pasalic nel secondo. E altra vittoria, peraltro con il medesimo punteggio, dopo quella contro il Rakow in Europa League.

Un successo che ha consentito all'Atalanta di portarsi a quota 9 in classifica, a ridosso delle zone alte. Ma che non è servito a placare le ire di Gasperini.

