Gasperini: “I viola hanno dei grandi valori. Volevamo vincere. Ilicic fondamentale per noi”

Al termine della gara è intervenuto ai microfoni Rai, il mister dell’Atalanta Gasperini. Queste le sue dichiarazioni: “La Fiorentina è stata molto forte, volevamo questa finale e ci siamo riusciti. Il...

Al termine della gara è intervenuto ai microfoni Rai, il mister dell’Atalanta Gasperini. Queste le sue dichiarazioni:

“La Fiorentina è stata molto forte, volevamo questa finale e ci siamo riusciti. Ilicic? Contiamo di recuperarlo al più presto, è fondamentale insieme a Zapata e Gomez. Abbiamo speso tanto a Napoli ed anche per questo meritano un elogio. Non siamo capaci ad aspettare l’avversario. Il gol ci ha costretto a giocare, i viola hanno dei valori importanti. Siamo stati continui, volevamo vincere e ci siamo riusciti. Bergamo sta vivendo un momento fantastico, vogliamo portare qualche traguardo infondo. Champions o Coppa Italia? Non si può scegliere... Giocheremo fino infondo. Gollini? Ha già fatto bene l’anno scorso, quest’anno pensavo di partire con lui titolare, poi ha subito l’impatto con la Serie A. Quando però è rientrato ha dimostrato d’essere determinante. Stasera era molto delicata. Sono tutte fare difficili”.