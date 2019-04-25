Labaro Viola

Gasperini: “I viola hanno dei grandi valori. Volevamo vincere. Ilicic fondamentale per noi”

Al termine della gara è intervenuto ai microfoni Rai, il mister dell’Atalanta Gasperini. Queste le sue dichiarazioni: “La Fiorentina è stata molto forte, volevamo questa finale e ci siamo riusciti. Il...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 aprile 2019 23:54
Gasperini: “I viola hanno dei grandi valori. Volevamo vincere. Ilicic fondamentale per noi” - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
News
Gasperini
Condividi

Al termine della gara è intervenuto ai microfoni Rai, il mister dell’Atalanta Gasperini. Queste le sue dichiarazioni:

“La Fiorentina è stata molto forte, volevamo questa finale e ci siamo riusciti. Ilicic? Contiamo di recuperarlo al più presto, è fondamentale insieme a Zapata e Gomez. Abbiamo speso tanto a Napoli ed anche per questo meritano un elogio. Non siamo capaci ad aspettare l’avversario. Il gol ci ha costretto a giocare, i viola hanno dei valori importanti. Siamo stati continui, volevamo vincere e ci siamo riusciti. Bergamo sta vivendo un momento fantastico, vogliamo portare qualche traguardo infondo. Champions o Coppa Italia? Non si può scegliere... Giocheremo fino infondo. Gollini? Ha già fatto bene l’anno scorso, quest’anno pensavo di partire con lui titolare, poi ha subito l’impatto con la Serie A. Quando però è rientrato ha dimostrato d’essere determinante. Stasera era molto delicata. Sono tutte fare difficili”.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok