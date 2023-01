Gasperini contro il tempo effettivo: “Non mi piace, cosi perdiamo ritmo. Non è football americano”

Gian Piero Gasperini in sala stampa ha parlato del tempo effettivo, che è una della proposte per migliorare il calcio, queste le parole del tecnico dell’Atalanta registrate da TMW

“Non mi piace, c’è il rischio di allungare le partite perché tanto uno può pensare “tutto verrà recuperato”. Per me il calcio è ritmo, non è football americano che dobbiamo mettere la pubblicità in mezzo. Bisogna trovare qualche rimedio, col tempo effettivo si rischia di giocare due ore e mezzo, la partita rischia di diventare ancor più lenta e brutta”.

