Gasperini basta! Adesso Enrico Chiesa pensa alla querela. Le accuse...
Il Corriere Fiorentino riporta un interessante retroscena. Secondo il quotidiano, Enrico Chiesa non ha gradito le critiche rivolte da Gian Piero Gasperini a Federico Chiesa. L'ex attaccante viola è ar...
A cura di Redazione Labaroviola
02 ottobre 2018 09:59
Il Corriere Fiorentino riporta un interessante retroscena. Secondo il quotidiano, Enrico Chiesa non ha gradito le critiche rivolte da Gian Piero Gasperini a Federico Chiesa. L'ex attaccante viola è arrabbiato con l'allenatore dell'Atalanta, e adesso pensa di querelarlo. Attendiamo sviluppi.