Galli: “Veretout importante per gli attaccanti da interno. Sabato con la Roma...”

Queste le dichiarazioni di Galli a Lady Radio:“Dabo? Sia lui che Edimilson non mi riempiono gli occhi. Pjaca? Metta il suo talento a disposizione della Fiorentina e non di se stesso. A questa Fiorenti...

Queste le dichiarazioni di Galli a Lady Radio:

“Dabo? Sia lui che Edimilson non mi riempiono gli occhi. Pjaca? Metta il suo talento a disposizione della Fiorentina e non di se stesso. A questa Fiorentina serve un centrocampista centrale di ruolo. Se avessi un euro a disposizione più che per un vice-Simeone lo investirei li, anche per riportare Veretout nella sua posizione originaria. Lui è molto importante per gli attaccanti. Pioli sta facendo un buon lavoro perché da un’identità a questa squadra. Sabato con la Roma è una sfida molto importante”.