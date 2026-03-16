Galli: “Stasera sarà importante la prestazione. Piccoli difficilmente ripagherà quanto speso per lui”

La sfida salvezza tra Cremonese e Fiorentina entra nel vivo. A parlare dei viola è stato l’ex portiere Giovanni Galli, intervenuto ai microfoni di Lady Radio.

Secondo Galli, il campionato di Serie A sta vivendo una fase molto particolare. “È una stagione strana: alcune squadre che sembravano ormai al sicuro adesso si ritrovano di nuovo coinvolte nella lotta per non retrocedere. Se la Fiorentina dovesse vincere stasera darebbe un colpo molto importante alla classifica, ma anche un pareggio non sarebbe da considerare un dramma perché il campionato non finisce qui”.

L’ex portiere viola ha poi spiegato come il risultato della partita possa incidere anche sulle altre squadre coinvolte. “Se invece dovesse vincere la Cremonese, allora si riaprirebbero scenari che coinvolgerebbero anche il Cagliari. La cosa più importante, però, sarà la prestazione: la squadra deve mandare un segnale chiaro”.

Per Galli l’approccio mentale sarà fondamentale. “È una gara molto importante ma non bisogna viverla come se fosse l’ultima spiaggia. Se la affronti con la paura addosso rischi di bloccarti, e sappiamo bene come può finire. Se invece la Fiorentina entra in campo con il suo atteggiamento e con le sue idee, poi la qualità dei giocatori può emergere”.

Nel corso dell’intervento Galli ha parlato anche del mercato e della situazione dell’attacco viola. “Gli attaccanti costano sempre molto e nel calcio esistono categorie diverse. Però una punta, se ha valore, in qualche modo riesci sempre a rivenderla. In questo momento però Piccoli sembra in grande difficoltà: è stato pagato tanto e difficilmente riuscirà a giustificare quell’investimento. Nonostante questo penso che il prossimo anno sarà comunque uno dei punti centrali della squadra”.

Infine una riflessione anche sull’allenatore viola Vanoli. “Un tecnico ha bisogno di tempo per incidere, ma Vanoli ha avuto diverse partite per far vedere qualcosa di diverso. Non solo due o tre: ha avuto circa venticinque gare per cambiare la squadra. Per ora il suo lavoro non resterà certo tra le pagine più memorabili della storia della Fiorentina”.