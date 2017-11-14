Galli: "Saponara a centrocampo mi stuzzica, i Viola non devono rischiare con Chiesa.."

L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole: "Saponara nei tre di centrocampo..

L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole: "Saponara nei tre di centrocampo mi incuriosisce. Personalmente peró lo vedrei bene al posto di Benassi visto che Badelj e Veretout ti garantiscono più interdizione. In quella posizione c’è da correre tanto però, non so se al momento ne sarebbe in grado.” E sul rinnovo di Chiesa aggiunge: “L’esperienza di Donnarumma deve essere un monito per non creare un caso mediatico e non solo.”