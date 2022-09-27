Galli non ha dubbi: ''Per la trasformazione di questa Fiorentina servirà del tempo, ma frutti si vedranno''

Il noto giornalista Riccardo Galli suggerisce cauto ottimismo rispetto al progetto tecnico di Vincenzo Italiano.

Intervenuto ai microfoni di Pentasport, il giornalista Riccardo Galli ha commentato l'attuale situazione legata al rendimento della Fiorentina. Queste le sue parole: ''Questa trasformazione della Fiorentina è lenta, ma sta pian piano dando dei frutti. Inevitabilmente sta cercando delle soluzione alternative e Italiano le attuerà.

Ora Italiano dovrà essere bravissimo sulla questione attaccante. Non solo sotto l'aspetto del gioco, ma anche logica. Perché c'è il bisogno di tenere tutti vivi, ma che anche quello di iniziare a segnare. L'operazione Jovic va sostenuta, ma mi fido del lavoro di Italiano, che sarà prendere le giuste decisioni al momento giusto.

La questione su Terracciano la inquadro in un modo semplice. La Fiorentina in questo momento ha bisogno di lui e se ci sarà bisogno di parlare del rinnovo non penso che se lo faccia scappare da sotto gli occhi. In questo momento lo vedo in vantaggio rispetto a Gollini, anche se non sarà una scelta che si chiude dall'oggi al domani".

NUOVA AVVENTURA PER DAINELLI

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