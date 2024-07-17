Galli: "Mi piace Pongracic alla Fiorentina, può far bene. È un pareggio con Milenkovic"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Riccardo Galli, ha così parlato della partenza di Milenkovic e dell'arrivo di Pongracic: “Il croato è un giocatore che nell’ultima stagione ha fatto molto e be...

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Riccardo Galli, ha così parlato della partenza di Milenkovic e dell'arrivo di Pongracic: “Il croato è un giocatore che nell’ultima stagione ha fatto molto e bene, e che mi piace vederlo nella Fiorentina. La difesa della Fiorentina sta cambiando, oltre che nei giocatori anche nell’assetto, e andando verso una reparto a tre servono un certo tipo di giocatori. Pongracic lo vedo come un inserimento che può far bene. Se guardiamo le prime stagioni era tutta un’altra cosa: era un giocatore che determinava, non a caso fini nel mirino di Juventus ed Inter. Il suo rendimento nelle ultime stagioni è stato molto più altalenante, quindi credo ci sia stato anche un ragionamento da parte del giocatore: può aver deciso di cambiare aria. Dal punto di vista della qualità, almeno per quanto abbiamo visto nell’ultima stagione, pareggiamo le cose. A livello economico è la stessa cosa. Adesso dipenderà dal giocatore e da quello che farà in campo, tra un mese ne trarremo le conclusioni”.