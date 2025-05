Galli: “I tifosi mandano avanti le società. La Fiorentina deve essere più chiara, sennò si va da poche parti”

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l’ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli ha così commentato gli ultimi avvenimenti in casa Fiorentina: “Se la società è convinta del proprio lavoro, deve essere convincente nelle dichiarazioni e nei fatti. Al netto di un buon mercato quest’anno qualcosa si è sbagliato, è vero che poi non tutto va come si vuole ma un po’ di programmazione deve essere fatta. Questo dovrebbe fare la Fiorentina nei confronti dei suoi clienti, che è un termine brutto ma veritiero perché in fondo i tifosi pagano per seguire la loro squadra. Sono loro che permettono alla società di andare avanti, per cui se non c’è condivisione e trasparenza si va da poche parti”.