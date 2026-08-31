Galli: “Fiorentina sfortunata in alcune situazioni. Pellegrino e Beto non sono Kean. La difesa non dà garanzie”

Galli parla della partita di sabato

Ha parlato a Lady Radio, Galli della partita di sabato e del nuovo acquisto di Beto: “La Fiorentina magari è stata sforturnata però c'era un rigore clamoroso che non è stato dato al Frosinone e altre due occasioni altrettanto clamorose. Ogni cross in area di rigore era un pericolo, a centrocampo andavano più forte. La difesa non mi ha dato nessuna garanzia. E là davanti, i gol chi li fa? Pellegrino e Beto non sono Kean, perché Moise ha un determinato numero di gol nelle gambe. Beto è un giocatore particolare, mi auguro che possa arrivare in doppia cifra, ma non è Kean. Il Beto che è andato in Inghilterra, qualche preoccupazione me la porta dietro”.