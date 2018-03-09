Galli: "Domenica il mondo ha perso un ragazzo d'oro. Firenze da applausi.."

Dopo i funerali di ieri, ha parlato le'ex Milan e Fiorentina Giovanni Galli. Queste le sue parole: "Qualcosa è cambiato da domenica scorsa el mondo calcistico; se ne è andato un ragazzo d'oro..

Dopo i funerali di ieri, ha parlato le'ex Milan e Fiorentina Giovanni Galli. Queste le sue parole: "Qualcosa è cambiato da domenica scorsa el mondo calcistico; se ne è andato un ragazzo d'oro. Firenze e i fiorentini hanno offerto un grande spettacolo ieri in Santa Croce e questo è un messaggio davvero importante vista anche la grande partecipazione di moltissima gente. I tifosi viola hanno mostrato un enorme affetto e hanno applaudito anche i nemici di sempre della Juventus dopo che alcuni giocatori, come Chiellini ad esempio, aveva reso omaggio al capitano viola."