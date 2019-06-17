Galli: "Commisso ha le idee chiare con Chiesa. Io prenderei Ibra, ha fame di vittorie e fa crescere tutti.."

“Bisogna capire cosa è stato detto a Chiesa prima della cessione della Fiorentina da parte dei Della Valle. Se qualcuno gli aveva dato la possibilità di trovare un’altra squadra l’entourage

Ai microfoni di Lady Radio ha parlato l'ex giocatore della Fiorentina Giovanni Galli: "

“Bisogna capire cosa è stato detto a Chiesa prima della cessione della Fiorentina da parte dei Della Valle. Se qualcuno gli aveva dato la possibilità di trovare un’altra squadra l’entourage del giocatore si sarà mosso per trovare un’alternativa. Questo è uno scenario. L'altra cosa che dobbiamo considerare però è l’arrivo di una nuova proprietà. Commisso ha Chiesa per altri tre anni come da contratto, e se ha intenzione di mettere Federico al centro del progetto incontrerà il giocatore discutendo anche del rinnovo. Se tutto ciò non dovesse andar bene al giocatore allora il prezzo lo fa la Fiorentina perché Chiesa ha un contratto firmato. C'è chi dice che l’anno prossimo Chiesa varrà meno. Se Chiesa è quello di ieri sera l’anno prossimo invece di 100 la Fiorentina ne prende 150 di milioni di euro, altro che... Commisso deve essere credibile con Chiesa mostrandogli il progetto che ha in mente, ma anche forte nel tenere la posizione e decidere lui la cifra a cui si può vendere.

Secondo la mia opinione, se la Fiorentina vuole dare una scossa e far crescere la squadra devi prendere Ibrahimovic perché è uno che pretende dai compagni, fa venire fame. Con Ibra ne gioverebbe ro tutti, anche il giovane Vlahovic. La mia sensazione è che d’ora in poi la Fiorentina le plusvalenze le farà fare alle altre squadre andando a comprare giocatori forti e già fatti, almeno me lo auguro“.