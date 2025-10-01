Galbiati tuona: “A questa Fiorentina manca carattere. Fagioli non è un giocatore che può giocare davanti alla difesa”

Roberto Galbiati ha espresso il suo parere sul gioco della Fiorentina e sulla mancanza di carattere della squadra di Pioli.

Roberto Galbiati,ospite di Maracanà su TMW, dopo aver analizzato le partite di Champions di stasera di juve e Napoli si è soffermato anche sulla situazione allenatori in bilico. In particolare, alla domanda se mister Pioli sia già in bilico ha risposto: “Credo che forse a questa Fiorentina , che è una buona rosa, manca qualcosa. Manca un po’ il carattere è un po’ amorfa e Pioli finchè non troverà alcune soluzioni e non tirerà fuori il carattere non andrà da nessuna parte. Questa squadra nelle problematiche non riesce mai a risorgere. Hai un giocatore importante come De Gea. Ma è in un ruolo come il portiere. Invece ne servirebbe uno così in mezzo al campo, la Fiorentina non ne ha uno così. Fagioli? Ha da tre settimane Nicolussi Caviglia, Fagioli non può giocare davanti alla difesa, non è uno d’ordine. Deve giocare per forza con due centrocampisti, ma non lo fa”.