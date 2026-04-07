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Galbiati avverte: “Meglio non fare calcoli, basta un passo falso. Non so se 37/38 punti basteranno”

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Galbiati avverte: “Meglio non fare calcoli, basta un passo falso. Non so se 37/38 punti basteranno”

Redazione

7 Aprile · 14:28

Aggiornamento: 7 Aprile 2026 · 14:28

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Intervenuto a Toscana TV, Galbiati ha fatto il punto sulla situazione della Fiorentina, invitando a non abbassare la tensione in questa fase decisiva della stagione

Parlando della vittoria contro il Verona, Galbiati ha sottolineato come il risultato conti più della prestazione: “Quando sei lì a lottare per non retrocedere, va bene anche così. Montipò praticamente non è mai stato impegnato, ma poco importa: la Fiorentina ha portato a casa tre punti senza meritarli troppo e questo è quello che conta”.
Un successo arrivato anche grazie alle parate di De Gea: “Se il Verona avesse avuto un attaccante come Djuric forse avrebbe segnato, però il portiere viola si è fatto trovare pronto nei momenti giusti”.

Sulla corsa salvezza, l’ex difensore invita alla massima prudenza: “Meglio non fare calcoli. La Fiorentina è a 32 punti, ma basta un passo falso per ritrovarsi di nuovo in mezzo alle altre. Ogni giornata riserva sorprese”.
Galbiati non è convinto neanche della quota salvezza: “Non credo che 37 o 38 punti possano bastare quest’anno. La squadra deve restare concentrata, senza pensare di essere già fuori pericolo”.

Infine, un’analisi sulle difficoltà viste in stagione: “A Verona si è concesso troppo, anche se le assenze hanno pesato. In generale questa Fiorentina ha fatto più fatica con le squadre piccole, mentre contro le grandi ha spesso mostrato qualcosa in più”.

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