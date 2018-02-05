Galbiati: "Arrivare in Europa sarebbe come vincere lo scudetto. Milenkovic? Vorrei vederlo più spesso"

Roberto Galbiati ha rilasciato alcune dichiarazioni di fronte alle telecamere della Rai: "Milenkovic mi piace molto e spero di vederlo sempre più in campo, sono convinto che anche Pioli sappia di aver...

Roberto Galbiati ha rilasciato alcune dichiarazioni di fronte alle telecamere della Rai: "Milenkovic mi piace molto e spero di vederlo sempre più in campo, sono convinto che anche Pioli sappia di avere in casa un ottimo giocatore".

Prosegue su quelli che potrebbero essere gli obiettivi stagionali. "L'Europa? Io già ad inizio stagione avevo detto che sarebbe stata un’annata di transizione e dunque dico che non è impossibile, ma centrare l’Europa in questo campionato sarebbe come vincere lo scudetto".