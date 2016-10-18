Gabbiadini più soldi per Kalinic: il Napoli imposta l'affare per gennaio

Cm.com: lo scambio non è ancora sfumato

Kalinic per Gabbiadini: lo scambio mancato in estate, secondo quanto riporta cm.com, si può ancora fare, a gennaio. I motivi? Con Sousa in panchina la punta croata appare intoccabile, ma se la Fiorentina dovesse andare male nelle prossime tre gare non sarebbe da escludere un cambio in corsa, con Pioli alla finestra. A quel punto gli equilibri interni potrebbero rapidamente mutare, così come l'assetto tattico della squadra viola. Discorso leggermente diverso per Gabbiadini: il ragazzo è stato confermato e gioca titolare complice il grave infortunio di Milik. Sarri però cerca un centravanti vero, cosa che Manolo non è. Così, sfruttando anche il possibile arrivo dello svincolato Klose, il Napoli sarebbe disposto ad offrire Gabbiadini più soldi per portarsi a casa Kalinic, che poi si giocherebbe il posto da titolare con Milik.