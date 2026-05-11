Futuro Vanoli? Corriere Fiorentino: "Resta in bilico. Paratici da tempo sonda il mercato degli allenatori"

Vanoli sollevato e felice dopo mesi sul filo del rasoio e sulle spalle un classifica da incubo

«Venticinque anni dopo il gol segnato nella finale di Coppa Italia, ho fatto un altro miracolo: Firenze mi porta bene». Paolo Vanoli entra in sala stampa col sorriso sul volto e la maglia con scritto «Grazie Rocco» sopra l'immancabile camicia azzurra. È sollevato e felice dopo mesi passati sul filo del rasoio e con il peso sulle spalle di una classifica da incubo.

Il suo futuro resta comunque in bilico, perché il nuovo ds Fabio Paratici da tempo sta sondando il mercato degli allenatori alla ricerca di un timoniere che possa rinnovare le ambizioni di un club che tra pochi mesi festeggerà 100 anni ma che da troppo tempo è costretto a convivere con delusioni e annate anonime: «La salvezza la dedichiamo a Rocco, quando ho firmato qui, nella telefonata che ci siamo fatti, mi aveva chiesto qualcosa di importante. Questa proprietà è importante per Firenze. Sarà il club, dunque, a fare chiarezza sul futuro, non appena il lavoro di Paratici sarà finito e una volta scrollata di dosso la tensione di questi mesi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.