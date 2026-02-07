Futuro di Vanoli? Nazione: “Tema che non appassiona a nessuno. Si gioca tutto nei prossimi mesi”

Il Re Leone è pronto a guidare il carro armato. Scena forte, mutuata dalle parole di Fabio Paratici nel corso della sua presentazione di giovedì scorso. Dove per Re Leone ha inteso Paolo Vanoli, condottiero del presente e chissà se anche del futuro. Tema che adesso però non appassiona nessuno. Né il nuovo direttore sportivo e nemmeno lo stesso allenatore. Che sa benissimo di giocarsi la panchina viola del rilancio nei prossimi mesi. Ma già questa considerazione porta fuori la testa dal carro armato. E allora guai. Lo scrive La Nazione.