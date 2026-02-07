7 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:40

Futuro di Vanoli? Nazione: "Tema che non appassiona a nessuno. Si gioca tutto nei prossimi mesi"

7 Febbraio

09:55

Un argomento che non interessa né al mister né al ds

Il Re Leone è pronto a guidare il carro armato. Scena forte, mutuata dalle parole di Fabio Paratici nel corso della sua presentazione di giovedì scorso. Dove per Re Leone ha inteso Paolo Vanoli, condottiero del presente e chissà se anche del futuro. Tema che adesso però non appassiona nessuno. Né il nuovo direttore sportivo e nemmeno lo stesso allenatore. Che sa benissimo di giocarsi la panchina viola del rilancio nei prossimi mesi. Ma già questa considerazione porta fuori la testa dal carro armato. E allora guai. Lo scrive La Nazione.

