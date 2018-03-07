Funerali Astori, delegazioni da Milan, Samp, Cagliari e Federazione per lui. Dopo la cerimonia torna "a casa"

Come riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Dello Sport, dopo la cerimonia funebre in programma domani alle ore 10.00 in Piazza Santa Croce nella storica basilica per Davide Astori, la salma s...

Come riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Dello Sport, dopo la cerimonia funebre in programma domani alle ore 10.00 in Piazza Santa Croce nella storica basilica per Davide Astori, la salma sarà riportata a San Pellegrino Terme, cittadina natale del difensore viola.

Alla cerimonia saranno presenti delegazioni di: Milan, Sampdoria (per il legame con Daniele Pradè), Cagliari, Roma ed altre società. Inoltre la Federazione ed il Coni non mancheranno così come tutta la città di Firenze e la Fiorentina per salutare il Capitano.