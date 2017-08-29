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Frey: "Tanti auguri cara Fiorentina per i tuoi 91 anni"

L'ex portiere della Fiorentina ha colto l'occasione per manifestare tutto il suo affetto per la squadra alla quale è ancora particolarmente legato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2017 12:31
Frey: "Tanti auguri cara Fiorentina per i tuoi 91 anni" -
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Sebastien Frey, sei anni da protagonista in viola tra il 2005 ed il 2011, ha voluto personalmente fare gli auguri alla Fiorentina in occasione del suo 91^ compleanno. Questo il messaggio postato dall'ex portiere francese sul suo profilo Instagram: "Tanti auguri cara fiorentina per i tuoi 91 anni ... 💜👏🏻👏🏻 #sf1 #fiorentina #viola #firenze #momentimagici #tantiauguri #91anni #rispetto #rispettarelamaglia"

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