Frey: “Lafont mi chiese consigli su Firenze. Chiesa un talento da tutelare. Sono d’accordo con Mazzarri...”

L’ex portiere della Fiorentina, Sebastien Frey a DAZN:“Lafont a Firenze? Ha fatto una scelta di carriere difficile poiché è difficile imporsi in una città così, quando sapeva di andare mi ha chiamato...

L’ex portiere della Fiorentina, Sebastien Frey a DAZN:

“Lafont a Firenze? Ha fatto una scelta di carriere difficile poiché è difficile imporsi in una città così, quando sapeva di andare mi ha chiamato subito per chiedermi dei consigli. Rigore Belotti? Non c’è, ma sono d’accordo con Mazzarri: a volte il VAR non ha un chiarissimo modo di utilizzo. La Fiorentina? Faccio il tifo per loro perché è una colonia francese. Pioli lo stimo. Chiesa? Talento da tutelare...”.