Su Instagram con Luca Toni, Frey è tornato a parlare di Fiorentina: “Quando dovevamo vincere c’erano pressioni e tensioni nello spogliatoio, il Mister Prandelli si arrabbiava con tutti tranne che con Luca, che tanto faceva gol. A Dainelli invece non ne faceva passare una… La sentenza di Calciopoli l’hanno data che eravamo tutti a Scarperia, credo che se ci avessero mandati in B saremmo rimasti comunque tutti. Avevamo le due classifiche attaccate, con e senza penalizzazioni. Toni ha fatto in 2 anni quello che noi abbiamo fatto in anni e anni… Dopo il Mondiale 2006 ho abbassato un po’ la cresta (ride, ndr). Ribery l’ho visto giocare a Firenze, sembrava avesse venti anni. Una volta ci beccarono a cena fuori prima della Roma, ci volevano multare, noi abbiamo detto di aspettare la partita: vincemmo 4-1 e la cena ce la fecero rifare”.