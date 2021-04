L’ex portiere della Fiorentina, Sebastian Frey, ha rilasciato un’intervista su Rompipallone.it.

Queste le sue dichiarazioni: “Ci fosse stata la SuperLega, la Fiorentina non avrebbe mai potuto sfidare il Liverpool e riuscire a vincere facendo l’impresa ad Anfield. E non perché non se lo meritasse, ma perché non avrebbe avuto il diritto di farlo e questo è un fatto gravissimo. Giocare la Champions League, sentirne l’inno all’ingresso in campo è qualcosa di speciale per tutti i giocatori, anche quelli più forti, e le cose belle non vanno rovinate”.

“Ho sempre considerato la Juventus un modello da seguire, però in questo momento il presidente Agnelli dovrà trovare il modo di levarsi dalla situazione in cui si è cacciato. Penso che si possa dire che i tifosi hanno salvato il calcio”.