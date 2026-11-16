Freitas: "Gonçalves non è un esterno, è uno che può mettere i compagni in porta come trequartista"

L'ex dirigente viola ha parlato del connazionale portoghese in viola

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l'ex direttore sportivo gigliato Carlos Freitas si è soffermato sul momento vissuto dal connazionale Pedro Gonçalves con la maglia della Fiorentina.

Queste le sue parole: «Al momento del suo arrivo era stato etichettato come un esterno, ma io avvisai subito che, se vi aspettavate un'ala pura, non era quello il suo profilo. È un calciatore che necessita di un doppio sostegno: da un lato la fiducia dell'ambiente, tra compagni, tecnico e tifosi; dall'altro una copertura tattica, dato che non è particolarmente incline alla fase di non possesso. Senza voler azzardare paragoni, molti campioni hanno incontrato difficoltà nel calcio europeo proprio per la scarsa propensione al ripiegamento, un po' come accadeva a Riquelme. Quando ha il pallone tra i piedi, Pedro è capace di verticalizzazioni che mandano i compagni direttamente in porta, individuando corridoi invisibili agli altri. Occorre però adattarlo ai ritmi, all'intensità fisica della Serie A e al lavoro su entrambe le fasi: se riuscirà a compiere questo scatto, potrà imporsi, perché il bagaglio tecnico non gli manca di certo».