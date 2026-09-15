Freitas: “Goncalves con Mastantuono può esaltarsi. Con il 4-3-3 lo vedo bene interno di centrocampo”

Freitas parla di Goncalves

L’ex DS della Fiorentina Freitas ha parlato a Radio Sportiva di Pedro Goncalves: “Se la Fiorentina gioca in un 4-3-2-1, lui può stare in linea con Mastantuono dietro la punta e si può trovare a suo agio. Ma se la Fiorentina gioca con il 4-3-3 io lo vedo meglio interno di centrocampo sinistro che viene dentro e che può fare gol e assist. Non è un giocatore che strappa e che fa la differenza sulla corsa. E' un giocatore che ti manda in porta, ha una tecnica di tiro importante”.