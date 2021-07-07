Freitas: "Chiesa si è consacrato, Juve ottimo acquisto. Lorenzo? Può essere il terzo della dinastia"

Freitas parla della famiglia Chiesa

"Enrico Chiesa sarà orgoglioso di suo figlio Federico - ha detto Carlos Freitas, ex ds della Fiorentina in una diretta su Facebook -, si è consacrato. Sa fare di tutto. Si è trasferito alla Juventus nella peggior stagione bianconera del ultimi anni ma si è rivelato un ottimo acquisto. Allegri lo aiuterà a migliorare, può crescere ancora tanto. Lorenzo Chiesa? E' il terzo della dinastia, potrebbe arrivare lontano anche lui".

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