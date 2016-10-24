Montella in radio tocca la Fiorentina: "Milan-Scudetto? Freniamo l'euforia, vi ricordo l'anno scorso..."

Intervenuto a Radio Anch’io lo Sport, Vincenzo Montella ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento del suo Milan, secondo in classifica: “Vittoria spartiacque contro la Juventus? E’ presto per dir...

Intervenuto a Radio Anch’io lo Sport, Vincenzo Montella ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento del suo Milan, secondo in classifica: “Vittoria spartiacque contro la Juventus? E’ presto per dirlo, ma sono tre punti arrivati con lo spirito giusto. Il mio arrivo al Milan? Fin dai primi giorni c’era un’aria positiva, ho avuto tanto credito e questo mi ha aiutato. E’ un ambiente che ha voglia di ritornare grande con una società alle spalle importante. Cosa serve ancora al Milan per lo scudetto? Bisogna frenare l’euforia, lasciarla ai tifosi perché è giusto così, noi dobbiamo pensare solo alla prossima partita, ci sarà tempo per diventare migliori. Il mercato? Ci faremo un pensiero più avanti, comprendo la curiosità che affascina sempre i tifosi. Ci sono ancora molti mesi, è più importante il presente. Se è possibile vincere lo scudetto? La Juve credo sia una squadra di marziani, con giocatori fortissimi, ora noi dobbiamo mantenere l’equilibrio anche se sarà difficile dopo questa vittoria. Abbiamo moltissimi esempi negativi con squadre in alto in classifica che poi alla fine non hanno mantenuto la posizione, come l’Inter o la Fiorentina l’anno scorso”.