Fratello di Amrabat: "C'era il Tottenham, ma niente accordo con la Fiorentina. Ora ci sarà la fila"

Nordin Amrabat, fratello del centrocampista della Fiorentina Sofyan, ha parlato al De Telegraaf. Ecco le sue parole: “Sono davvero incredibilmente orgoglioso di Sofyan. Se giochi così bene su un palco...

Nordin Amrabat, fratello del centrocampista della Fiorentina Sofyan, ha parlato al De Telegraaf. Ecco le sue parole: “Sono davvero incredibilmente orgoglioso di Sofyan. Se giochi così bene su un palcoscenico del genere, in tre partite contro Nazionali come Croazia, Belgio e Canada, allora hai molto da offrire.Penso che i migliori club in Europa che hanno dormito finora, adesso siano rimasti scioccati. A gennaio scorso Sofyan era già in trattativa con il Tottenham, ma con la Fiorentina non c’era accordo sulla quota di trasferimento. Penso che ora gli interessati si metteranno in fila”.Poi ha proseguito parlando del possibile cammino del Marocco al Mondiale: “In questo momento si sta scrivendo la storia del calcio marocchino. È possibile che il Marocco sorprenda e raggiunga i quarti di finale, perché ovviamente eliminare il Belgio nel girone non è cosa semplice”.