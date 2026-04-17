Franchi ed Euro 2032, Funaro: “Lavori nei tempi, avanti spediti verso la fine del cantiere”
La sindaca Funaro aggiorna sui lavori dello stadio Franchi, confermando il rispetto del nuovo cronoprogramma
Prosegue il percorso di rinnovamento dello Stadio Artemio Franchi, con Firenze che punta a giocare un ruolo importante nella candidatura italiana per UEFA Euro 2032. A fare il punto è stata la sindaca Sara Funaro, tornando sui lavori in corso e sul riconoscimento arrivato da Michele Uva. Queste le sue parole, raccolte da Italpress:
“Mi fa piacere il riconoscimento del lavoro che stiamo portando avanti con tanta attenzione. Vado personalmente a fare sopralluoghi, a confrontarmi con la direzione dei lavori e con le ditte sull'andamento dei lavori, e la nostra attenzione su questo è massima. C'era stato un ritardo precedente ma ad oggi il cronoprogramma nuovo che stiamo portando avanti sta rispettando i tempi e continuiamo a monitorare che questo avvenga. Mi auguro che a breve avremo un confronto con il commissario Sessa per mettere in pista tutte le possibili azioni e fare in modo di continuare a lavorare in maniera serrata e accelerata verso la fine del cantiere”.